Ekonomistit näkevät syksyn työllisyysluvuissa myös yllättävän vahvaa valoa koronatunnelin pimeydessä – "Jo kolmas kuukausi perätysten"

Työttömien määrä on kasvanut ja työllisten määrä vähentynyt tänä vuonna koronapandemian takia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 314 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 86 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 58 000 henkilöä, mikä on 43 400 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Luvut ovat toki synkkiä viime vuoteen verrattuna, mutta korona-aikana työllisyyden on pelätty romahtavan paljon pahemmin.

– Jo kolmas kuukausi perätysten, joka yllättää positiivisesti. Esimerkiksi lomautusten kehitys on ollut pitkään sellaista, että määrä on pysynyt alle 60 000 lomautetussa. Keväällä lomautettuna oli jopa 170 000 ihmistä, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo.

– Suunta on ollut jo aiemmin tähän suuntaan, mutta elpyminen on ollut vahvempaa kuin odotin. Esimerkiksi asuntorakentamisessa lupien määrä on ollut kasvussa. Korttidatamme mukaan kulutus ei ole syksyllä laskenut samalla tavalla kuin keväällä. Ihmiset ovat oppineet ottamaan koronan huomioon, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.