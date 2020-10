Koronan toinen aalto voi seuraavaksi uhata palvelu- ja rakennusaloja – "Viimeinen neljännes näyttää vaikealta"

– Positiivista tässä on se, että työllisyysasteen trendiluku on yli 71 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku on pysynyt alle kahdeksassa prosentissa. Ei tässä hurraamista ole, mutta kehitys on ollut myönteisempää kuin pahimmissa skenaarioissa on uumoiltu, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen sanoo.