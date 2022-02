"Sydäntä särki, kun metallikärki naarmutti maalipintoja" – lapion tulisi löytyä talvella jokaisesta takakontista, mutta sillä ei ole tarkoitus putsata autoa

Vastaus: Jo matkaan pääseminen normaalissa talvikelissä edellyttää tiettyjä varusteita. Lisäksi on olennaista varautua mahdollisiin haasteisiin tai jopa siihen, että matka saattaa syystä tai toisesta odottamattomasti katketa.

Talviautoiluun kuuluvat keskeisinä elementteinä lumi ja jää. Ne tuovat tullessaan tietyt varustetarpeet, kuten lumiharjan, skrapan ja lumilapion. Lumilapioksi kannattaa valita kokoontaitettava tai kasattava malli, joka mahtuu näppärästi autoon. Olennaista on myös ymmärtää, että lumilapiolla on tarkoitus kaivaa auton tarvitsemaa uraa esimerkiksi penkan läpi sekä poistaa lunta kiinni jääneen auton alta – auton päältä tai laseilta ei poisteta lunta sen avulla.

Piuhoja

Mikäli autossa on verkkosähkötoiminen moottorinlämmitin, on myös lämmitysjohto syytä pakata matkaan mukaan, jotta esilämmitys onnistuu myös matkakohteessa.

Mikäli matkalle ollaan lähdössä sähköautolla, on syytä varmistaa, että mukana on sellaiset latausjohdot, joilla sähkönsyöttö onnistuu auton laturille niin matkalla kuin kohteessakin.

Myös puhelimen autolaturi tulee ottaa matkaan mukaan, jotta puhelimessa saadaan pidettyä koko matkan ajan mahdollisimman paljon virtaa. Auton hajotessa tai jouduttaessa onnettomuuteen puhelimelle on käyttöä paljon eikä latausmahdollisuutta sillä hetkellä välttämättä ole. Avunsaantia nopeuttaa, jos tie- tai matkanjatkamispalvelun puhelinnumero on ohjelmoitu valmiiksi puhelimen muistiin.

Näkyvyys ja näkeminen

Myös toimivasta taskulampusta on paljon apua erinäisissä tilanteissa.

Lisäystarpeiden huomiointi

Auton teknisen toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää tehdä tiettyjä säännöllisiä tarkastuksia paitsi ennen matkaan lähtöä – myös matkan aikana. Lisäystarpeen osuessa kohdalle, on helpotus, jos oikeaa moottoriöljyä ja jäähdytinnestettä on valmiiksi mukana eikä niitä tarvitse lähteä etsiskelemään mistään.