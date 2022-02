Mihin kaupungissa tarvitsee nelivetoa? Asiantuntija kertoo, mikä on "hyvä peruste" nelivetoisen auton hankinnalle

Tulevan auton vetotapaa valittaessa kannattaa miettiä omia autonkäyttötarpeita: Kuinka usein joutuu etsimään pysäköintipaikkaa lumikaaoksen keskeltä? Kuinka usein on ajettava huonosti aurattuja teitä? Onko tyypillisillä ajoreiteillä jyrkkiä mäkiä? Onko tarvetta vetää painavaa perävaunua?

Olennainen kysymys siis on, tuoko neliveto vastinetta omiin autonkäyttötarpeisiin niin paljon, että on valmis maksamaan sen hankinnasta ja käytöstä kaksivetoautoa kalliimman hinnan? Neliveto usein kuluttaa polttoainetta hieman kaksivetoautoa enemmän ja sen kohdalla on varauduttava myös korkeampiin huolto- ja korjauskustannuksiin.