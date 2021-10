Tässä kymmenen toimenpidettä ja tarkistusta, jotka autolle tulee tehdä ennen talvea – et taatusti tiennyt näitä kaikkia

Kysymys: Mitä toimenpiteitä autolle tulisi tehdä talven lähestyessä?

Vastaus: Talvirenkaiden vaihtamisen lisäksi auto tulee muutenkin valmistella talven haastavia olosuhteita – kylmyyttä ja pimeyttä – varten.

Säännöllisesti määräaikaishuolto-ohjelman mukaan huollettu auto on toimintavarma ja turvallinen. Huollossa auton kriittiset kohdat tulee tarkastettua, suodattimet vaihdettua ja nesteiden pakkaskestävyydet varmistettua.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

1. Lasinpesunesteen pakkaskestävyys

Huoltojen välissä, perustarkastusten lisäksi, käyttäjä joutuu lisäämään aika useinkin lasinpesunestettä. Jo hyvissä ajoin ennen pakkaskelejä on huolehdittava siitä, että lisättävän nesteen pakkaskestävyys on varmasti riittävä. Jos lasinpesuneste pääsee jäätymään säiliöön tai putkistoon, on sen sulattelu ja seoksen vahventaminen huomattavasti hankalampaa.

2. Puiden lehdet pois ilmanottoaukkojen päältä

Aina, kun konepellin avaa, kannattaa myös puhdistaa puiden lehdet pois moottoritilasta, sen reunoilta ja ilmanottoaukkojen päältä. Esimerkiksi ilmanottoaukkojen päälle jääneet lehdet estävät ilman virtausta autoon sisälle, mikä vaikuttaa olennaisesti ikkunoiden huurteenpoistoon.

Mikäli lehdet ovat lisäksi kosteita, siirtää lämmityslaitteen puhallin ylimääräistä kosteutta sisälle autoon aiheuttaen huurtumista entistä enemmän.

3. Akun uusiminen hyvän sään aikana kannattaa

Määräaikaishuoltoihin kuuluu usein akkutesti, mikä antaa osviittaa akun kunnosta. Mikäli edellisestä huollosta on jo aikaa, mutta seuraava ei ole vielä ajankohtainen, voi pelkän akkutestin käydä teettämässä korjaamolla tai akkuliikkeessä.

Mikäli akku vaikuttaisi olevan lähellä tiensä päätä, on sen uusiminen huomattavasti edullisempaa, helpompaa ja nopeampaa etukäteen itselle sopivana ajankohtana kuin pakon edessä, yllättäen, kiireisenä pakkasaamuna.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

4. Valojen toiminta ja toimintaperiaate

Vaikka valojen toiminta tarkastetaan huollon yhteydessä, on auton käyttäjän tarkkailtava sitä itsekin – päivittäin. On aivan mahdollista, että ajovalo on pimeänä jo seuraavana päivänä huollon jälkeen.

Ajovalojen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös auton muiden valojen toimintaan sekä luonnollisesti myös niiden puhtauteen. Jos seisontavalo on ennestään pimeänä ja ajovalopolttimokin pimenee samalta puolelta, muistuttaa auto muiden tienkäyttäjien silmissä mopoa. Tämä saattaa johtaa kohtalokkaisiin arviointivirheisiin.

Samalla, kun perehtyy valojen toimintaan, on syytä tutustua myös niiden toimintaperiaatteeseen, ellei sitä ole tehnyt jo aiemmin. Monissa autoissa päiväajovaloilla ajettaessa eivät auton takavalot pala. Kuljettajan tuleekin huolehtia, olosuhteiden muuttuessa haasteellisiksi, valokatkaisin sellaiseen asentoon, että takavalot varmasti palavat samanaikaisesti lähivalojen kanssa.

5. Tuulilasin puhtaus

Paitsi hyvät ja toimivat valot, oikein käytettynä, havainnointia helpottaa, että sen voi tehdä puhtaiden lasipintojen läpi. Huolehdi siis tuulilasin puhtaudesta sekä ulko- että sisäpinnalta.

Mikäli tuulilasi on kovin naarmuinen, kannattaa sen vaihtoa harkita vielä ennen talvea. Usein autonkäyttäjä ajattelee, että lasi on järkevää uusia vasta keväällä. Naarmuinen lasi kuitenkin aiheuttaa ikäviä heijastumia juuri pimeällä ajettaessa ja vaikuttaa näin väistämättä ajamisen turvallisuuteen.

Jos lasinpyyhkimien sulat jättävät raitoja tai kalvoja lasin pintaan, kannattaa sulkia ensin yrittää puhdistaa sulkapyyhkeellä tai lasinpesunesteeseen kostutetulla rievulla. Mikäli tilanne ei korjaannu, ovat sulat vaihtokunnossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

6. Lukkojen öljyäminen

Nykyautoissa voideltavia lukkopesiä on huomattavasti vähemmän kuin takavuosina. Lisäksi vähätkin lukkopesät ovat piilossa erilaisten suojalevyjen alla.

On kuitenkin tärkeää, että myös suojalevyjen alla olevat lukot tulee voideltua säännöllisesti – ainakin määräaikaishuoltojen yhteydessä. Näin varmistetaan niiden toiminta silloin, kun niitä tarvitaan.

Lukottomaan maailmaan tottuneen autoilijan saattaakin pakkasella yllättää lukko-ongelmat erilaisten lisävarusteiden kanssa.

Esimerkiksi suksibokseissa sekä perävaunun vetopään ja kuormatilan lukituksissa käytetään edelleen hyvin usein mekaanisia lukkoja. Näiden kohdalla onkin tärkeää muistaa säännöllinen voitelu lukko- tai aseöljyllä. Oikea ajankohta voitelulle on talvikaudella, aina ennen pesua.

7. Kauko-ohjainavaimen pariston vaihto

Pakkasella auton kauko-ohjainavaimen paristo sanoo helposti sopimuksensa irti. Mikäli avain kieltäytyy toimimasta, saattaa pelastuksena vielä olla avaimen lämmittäminen viemällä se sisätiloihin tai pitämällä sitä kädessä, vara-avaimen etsiminen tai lukituksen mekaaninen avaustoiminto.

Avainongelmaa voi kuitenkin ennaltaehkäistä uusimalla kauko-ohjainavaimen paristoa säännöllisesti – esimerkiksi aina ennen talvea.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

8. Vaha suojaa maalipintaa ja helpottaa auton hoitoa

Auto kannattaa vahata kaksi kertaa vuodessa – syksyllä, ennen talvea, ja keväällä, talven jälkeen. Vahauksessa auton maalipinnalta tulee poistettua muun muassa mikronaarmuja. Vaha muodostaa maalipintaa suojaavan kalvon, johon lika ei tartu yhtä helposti kuin vahaamattomaan pintaan. Vahakerroksen ansiosta lika myös irtoaa maalipinnasta helpommin.

9. Talvivarusteet varastosta autoon

Autoon tulisi huolehtia olennaiset talvivarusteet jo ennen ensimmäisiä talvisia kelejä.

Skrapa ja lumiharja auttavat auton puhdistamisessa – kokoontaitettava lumilapio sen hangesta irrottamisessa.

Myös lohkolämmittimen johto on syytä kaivaa esille. Olennaista on muistaa, ettei johtoa pidä säilyttää kiinni lämmitystolpassa tai pistorasiassa silloin, kun sitä ei käytetä. Mikäli auton sisätilanlämmitin on ollut irrotettuna kesän ajan, tulisi se puhdistaa ja laittaa takaisin paikoilleen. Myös autossa koko kesän kiinni ollut sisätilanlämmitin on varmasti puhdistuksen tarpeessa ennen käyttöönottoa. Samalla on syytä tarkastaa, ettei lämmitin puhalla päin auton verhoiluja tai muita sisustan osia.

Pimeyteen tulisi varautua huolehtimalla, että autosta löytyy toimiva valaisin sekä heijastinliivit kuljettajan lisäksi kaikille matkustajille. Paras mahdollinen tilanne olisi, jos heijastinliivit olisivat matkustamossa, kunkin matkustajan käden ulottuvilla. Näin liiviin pukeutuminen onnistuisi auton sisällä ennen kuin hypätään ulos pimeään, muun liikenteen sekaan.

Myös lämmintä vaatetta on syytä varata mukaan aina talvikeleillä liikuttaessa. Mikäli matka – syystä tai toisesta – katkeaa yllättäen, kylmenee auto nopeasti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

10. Talvirenkaat alle

Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun sään tai kelin niin edellyttäessä. Katso alta, miten renkaat vaihdetaan.