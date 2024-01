Sydämen vajaatoiminnalle uusi hoitosuositus: Verikokeella entistä suurempi merkitys

Noin 1–2 prosenttia suomalaisista sairastaa sydämen vajaatoimintaa. Kyseessä on vakava sairaus, jossa sydämen pumppautoiminta pettää. Lääkäriseura Duodecim on nyt päivittänyt sairauden Käypä hoito -suosituksen, kertoo Sydänliitto tiedotteessaan . Uudessa suosituksessa sairaus on jaettu neljään vaiheeseen.

Mistä sydämen vajaatoiminta johtuu?

Sydänliiton mukaan alle 55-vuotiaista noin prosentti sairastaa sydämen vajaatoiminta. Yli 70-vuotiaista sairaus on jo joka kymmenennellä. Sairaus on yhtä yleinen niin naisilla kuin miehilläkin.

Vajaatoiminnan eri vaiheet

Ensimmäisessä vaiheessa on riski sairastua. Tässä vaiheessa olisi hyvä tunnistaa tekijät, jotka lisäävät vaaraa. Näihin tekijöihin puuttumalla voidaan estää sairauden kehittyminen. Silmällä pidettäviä tekijöitä ovat esimerkiksi verenpainetauti, lihavuus, diabetes sekä olemassa oleva sydän- ja verenkiertoelimisötön sairaus. Tässä ensimmäisessä vaiheessa on mukana hyvin laaja joukko suomalaisia. Suomessa esimerkiksi arvioidaan olevan noin kaksi miljoonaa kohonneesta verenpaineesta kärsivää henkilöä.

Verikokeen merkitys

Sydänliiton mukaan tutkimus on hyödyllinen, kun selvitetään mahdollisen vajaatoiminnan mahdollisuutta. Jos verikokeen tulos on matala, vajaatoimintaa ei ole. Jos tulos on korkea, potilas ohjataan ultraäänitutkimukseen. Hyvin suuret pitoisuudet tarkoittavat melko varmasti sydämen vajaatoimintaa. Sydänliiton mukaan koe on hyödyllinen, sillä pääsy sydämen ultraäänitutkimukseen voi olla toisinaan vaikeaa.