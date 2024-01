Ruotsalaismedia: Naton jättisotaharjoituksessa simuloidaan myös Venäjän hyökkäystä Suomeen

Pohjoismaita koskeva Immediate Response -harjoitus on SVT:n mukaan määrä toteuttaa maalis- tai huhtikuussa.

Kyseisessä harjoituksessa Venäjä on hyökännyt Suomeen ja Nato on ottanut käyttöön liittouman yhteistä puolustusta koskevan 5. artiklan. Tämän harjoituksen yhteydessä tuhannet yhdysvaltalaissotilaat siirtyvät Norjasta Ruotsin kautta Suomeen, SVT kertoi.

– Tämä on skenaario, joka meidän täytyy pystyä käsittelemään. (Kyseessä) on ensimmäinen kerta, kun pääsemme harjoittelemaan hieman isommassa mittakaavassa, ja on erittäin hyvä, että meidän on mahdollista osallistua yhteispuolustukseen, Edström sanoo.