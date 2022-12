Sveitsiläistähti pyysi anteeksi – raju löylytys MM-kisojen pudotuspeleissä ei jättänyt seliteltävää: "Hävisimme ottelun jo avausjaksolla"

– Tänään meidän on pyydettävä anteeksi kaikilta Sveitsin faneilta. Nämä eivät olleet todelliset kasvomme, Shaqiri sanoi Reutersin mukaan.

Sveitsin päävalmentajan Murat Yakinin sopimus on voimassa vielä kahden vuoden ajan. Maa on yltänyt MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon viimeksi vuonna 1954. Tiistaina Portugali yllätti myös 48–vuotiaan sveitsiläisluotsin.

– Meidän on hyväksyttävä tämä tappio ja onniteltava Portugalia. He olivat tänä iltana paras joukkue. He yllättivät meidät, Yakin sanoi.