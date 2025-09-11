Edellisen kerran Stubb kävi Kiovassa helmikuussa.
Presidentti Alexander Stubb on vierailulla Ukrainassa, missä hän tapaa presidentti Volodymyr Zelenskyin.
Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidenttien on määrä keskustella Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta, pyrkimyksistä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättämiseksi sekä Suomen tuesta Ukrainalle.
Stubb on ollut viime viikkoina näkyvästi mukana kansainvälisessä Ukraina-diplomatiassa ja pitänyt säännöllisesti yhteyttä muun muassa Zelenskyiin. Suomi työskentelee osana halukkaiden koalitiota ja on mukana valmisteilla olevissa turvallisuusjärjestelyissä.
Edellisen kerran Stubb kävi Kiovassa helmikuussa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen kolmivuotispäivänä. Tuolloin paikalla oli myös useita muita valtionjohtajia muun muassa Pohjoismaista ja Baltiasta.
Myös Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb on parhaillaan vierailulla Ukrainassa. Hän osallistuu Kiovassa valtionjohtajien puolisoiden vuosittaiseen kokoukseen, joka on perustettu Zelenskyin puolison Olena Zelenskan aloitteesta.
Järjestyksessään viidennessä kokouksessa käsitellään koulutuksen roolia rauhan edistämisessä. Kiovassa on paikalla johtajien puolisoja myös Tanskasta, Itävallasta, Saksasta, Virosta ja Liettuasta.
0:30Suzanne Innes-Stubb MTV:n haastattelussa Kiovassa.