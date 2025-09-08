Presidentti Stubbin ylihuominen vierailu Mikkeliin siirtyy

Presidentti Alexander Stubbin vierailu Mikkeliin siirtyy, kertoo presidentin kanslia tiedotteessaan. Vierailun oli tarkoitus olla keskiviikkona.
Presidentin oli määrä esimerkiksi tarkastaa Maavoimien esikunta ja tutustua maapuolustuksen uudistamiseen. Tiedotteessa ei kerrota syytä vierailun siirtymiselle.
Presidentin kanslia tiedottaa vierailun uudesta aikataulusta lähempänä sen ajankohtaa.
Presidentin kansliasta kerrottiin aiemmin tänään maanantaina, että Stubb ei ole matkustamassa Washingtoniin alkuviikosta.