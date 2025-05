Suvi Pitkänen julisti eronneensa – peruu nyt puheensa

Suvi Pitkänen kertoo Instagramissa, etteivät hän ja hänen miehensä Marko Somppi ole eronneet.

Dj Suvi Pitkänen kertoi Instagram-tarinassaan sunnuntaina 25. toukokuuta, että hän ja hänen miehensä Marko Somppi ovat eronneet. Pitkänen kuitenkin vetää erouutisen takaisin maanantaina 26. toukokuuta julkaisemassaan Instagram-tarinapostauksessa.

– Eilen "pikku" tunnepuuskissa tuli tehtyä kunnon someavautuminen, joka ei ole yhtään minun tyyppistäni. Stoorit oli osittain myös vähän asiattomia, jotka jäivät harmittamaan jälkikäteen, kun tunnekuohut laantuivat, Pitkänen kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

– Välillä on vähän liikaa asioita pään sisällä ja joskus ei vaan pysy paletti kasassa. Eilen oli sellainen päivä. Eteenpäin mennään yhdessä Markon kanssa ja sillä linjalla minkä olen päättänyt aiemmin, en jaa yksityiselämästäni asioita julkisuudessa enkä myöskään somessa, hän päättää tekstinsä.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Pitkänen ja Somppi ovat pitäneet yhtä jo vuosia. Pitkänen kertoi MTV Uutisille syksyllä 2020, että hänen ja Sompin parisuhde oli ajautunut kriisiin ja että he olivat olleet myös asumuserossa. Pari kuitenkin selätti vaikeutensa ja kihlautui loppuvuonna 2020. Pari erosi alkuvuonna 2022 ja palasi yhteen kuukausia myöhemmin.

– Yhteenpaluu oli pitkä prosessi ja vieläkin rakennamme tätä ajatusta, sillä mikään ei tapahdu yhdessä yössä. Tekemistä on vielä paljon. Mutta kun on pitkä historia, yhteinen perhe, rutiinit ja tunteita, niin halusimme antaa niille vielä mahdollisuuden. Sitten ainakin voi sanoa, että kaikki kortit ovat pöydällä ja peli on pelattu, jos tämä ei tästä lähtisi onnistumaan, Pitkänen kertoi MTV Uutisille lokakuussa 2022.