Suvi Pitkänen elää surun kanssa veljensä poismenon myötä: "Elämä pysähtyy tällaisen jälkeen"

– Tällaiseen menetykseen ei voi ikinä mitenkään valmistautua. Sen kanssa on vain pakko oppia elämään. Välillä on ollut helpompia päiviä ja sitten on tullut kovia takapakkeja. Annan itselleni luvan surra edelleen, mutta muistan sen, että olen täällä ja eteenpäin on mentävä, Pitkänen kertoi MTV Uutisille Gossip Moms -ohjelman mediatilaisuudessa 26. lokakuuta.