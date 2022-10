Suvi Pitkänen palasi miehensä kanssa yhteen ja suuntaa ulkomaille: "On suuri muutos, että olemme saman katon alla"

Dj ja kauneuskonsultti Suvi Pitkänen palasi keväisen eron jälkeen yhteen Marko Sompin kanssa, joka on myös hänen toisen lapsensa Sofielin, 5, isä.

– Yhteenpaluu oli pitkä prosessi ja vieläkin rakennamme tätä ajatusta, sillä mikään ei tapahdu yhdessä yössä. Tekemistä on vielä paljon. Mutta kun on pitkä historia, yhteinen perhe ja rutiinit ja tunteita, niin halusimme antaa niille vielä mahdollisuuden. Sitten ainakin voi sanoa, että kaikki kortit ovat pöydällä ja peli on pelattu, jos tämä ei tästä lähtisi onnistumaan, Pitkänen kertoi MTV Uutisille Gossip Moms -ohjelman mediatilaisuudessa 26. lokakuuta.