Miss Helsinki 2021 kruunataan tänään – muistatko vielä nämä takavuosina kilpailuun osallistuneet julkkiskaunottaret?

Miss Helsinki -kilpailulla on pitkä historia, mutta sen nykyinen, hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehden alulle panema konsepti näki päivänvalonsa vuonna 2009.

Aitolehti luopui kilpailun vetäjän pestistään vuoden 2018 Miss Helsinki -finaalin jälkeen, ja tilalle hyppäsi somevaikuttajana tunnettu Rosanna Kulju . Kulju on Miss Helsinki vuosimallia 2015.

Miss Helsinki -kilpailusta on vuosien saatossa ponnistanut yksi jos toinenkin julkisuudesta tuttu kasvo. MTV Uutiset listasi yllättäviä missikilpailijoita, joiden osallistumisen Miss Helsinki -kilpailuun osa on saattanut jo unohtaa.

Viivi Pumpanen

Muun muassa Posse -ohjelman juontajana tunnettu Viivi Pumpanen voitti Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2009, ja on näin ollen nykyisen Miss Helsinki -kilpailun kaikkien aikojen ensimmäinen voittaja.

Cheyenne Järvinen

Järvinen on sittemmin kritisoinut julkisesti Miss Helsinki -kilpailua, sen nykyistä järjestäjää Rosanna Kuljua sekä osaa kilpailijoista kilpailun sisällä tapahtuneen kiusaamisen noustua esiin. Miss Helsinki on kusetus -nimisellä, vuonna 2018 julkaistulla Youtube-videolla Järvinen kertoo raa’an rehellisesti, miten kilpailu hänelle näyttäytyy.

Vilma Karjalainen

Jasmin Voutilainen

Salkkareiden ja Miss Helsinki -kilpailun lisäksi Voutilainen on tuttu muun muassa Martina ja hengenpelastajat -ohjelman toiselta tuotantokaudelta.

Sofia Belórf (ent. Ruusila)

Miss Helsinki -kauneuskilpailuun osallistumisen jälkeen Belórf on niittänyt kansainvälistäkin mainetta fitness-kilpailuissa. Hän muun muassa voitti bikini fitnessin maailmanmestaruuden vuonna 2015 urheilujärjestö IFBB:n (International Federation of BodyBuilding and Fitness) alaisissa MM-kisoissa.