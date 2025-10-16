Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) valmistelee investointiohjelmaa jäänmurtokaluston uudistamiseksi. Suomen viisi vanhinta jäänmurtajaa on rakennettu 1950-, 1970- ja 1980-luvuilla.

– Kaluston ikääntymisen vuoksi on tärkeää, että uusinvestointeihin ja elinkaaren pidentämiseen varaudutaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vahvistaen Suomen huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta, LVM tiedotti torstaina.

Uudistaminen käynnistyy uuden Aino-jäänmurtajan rakentamisella, joka on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Investointiohjelmassa arvioidaan kaluston uudistamistarvetta pitkällä aikavälillä.

Samalla LVM kertoi, että valtion omistaman jäänmurtajayhtiö Arctian hallituksen uudeksi jäseneksi nimitetään liikenne- ja viestintäministeriön henkilöstö- ja talousyksikön johtaja Sanna Ruuskanen.