Venäjällä on pohjoisessa suuri ydinaseiden arsenaali – Norja varautuu arktisiin ikävyyksiin miljardeilla

Satsaukset näkyvät arktisella alueella sijaitsevalla, 198 kilometriä pitkällä Venäjän-vastaisella rajalla. Kun nyt rajaa vartioi parisataa norjalaisjääkäriä, on luku jatkossa kolminkertainen.

– Pohjoisilla alueilla sodankäynti on oma taiteenlajinsa. Siellä vaaditaan paljon erityistä sotataitoa, Laaksonen sanoo.

Venäjä ylivertainen alueella

Venäjä on Laaksosen mukaan arktisella alueella sotilaallisesti ylivertainen. Taustalla on kylmä sota, jonka aikana lännessä keskityttiin luontoon, ilmastoon ja alkuperäiskansoihin, kun samalla Neuvostoliitto varustautui.

Pohjois-Norja on sotahistoriallisesti ollut merkittävää aluetta satamineen ja luonnonvaroineen. Toisessa maailmansodassa natsi-Saksan miehittämällä alueella nähtiin taisteluja Neuvostoliiton kanssa.

– Jos ajatellaan voimakeskittymää, joka Venäjällä Kuolan niemimaalla on, niin kuvaavaa on, että liki 80 prosenttia heidän vedenalaisista ydinaseistaan on tällä alueella.