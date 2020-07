Suurtapahtumien yleisörajoitukset päättyvät elokuussa, mutta karkeloihin jatkossakin tiukkoja rajauksia – Turussa istutaan tuoleissa ja desinfiointia valvoo oma pomo

Hymyilevä mies kuljeskelee Kupittaan puistossa, johon nousee suosittu kaupunkifestivaali elokuun alkaessa. Puistoon otetaan 4000 ihmistä päivässä, puolet vähemmän kuin mahtuisi, mutta Mäki on silti helpottunut. Festivaali on jo liki loppuunmyyty.

Jokainen tanssii tuolillaan

– Meillä on nyt piknik-festivaali. Yleisö istuu pöytien ääressä, eli jokaisella on oma tuoli. Olemme palkanneet desinfiointiasiantuntijan, jolla on oma työryhmä. He pitävät huolta pintojen puhtaudesta.