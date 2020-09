"Tilanne on katastrofaalinen" – tapahtuma-alan liikevaihdot pudonneet jopa 75 prosenttia koronarajoitusten vuoksi, tiistaina järjestetään mielenosoitus

– Tilanne on katastrofaalinen, toteaa Tapahtumateollisuus ry:n puhenainen ja hallituksen jäsen Mirva Merimaa.

Merimaa tuntee alan kurimuksen myös Tiketti Oy:ssa, jonka toimitusjohtaja hän on. Pääsylippujen myynti on syöksynyt, kun tapahtumia ei ole lainkaan tai lippujen myynti on kutistettu alle puoleen salien tiloista.