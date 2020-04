Nujertaako virus rockfestivaalit ja neljän viikon Oopperajuhlat? Savonlinnassa elätellään toivoa ja pelätään pahinta

Tällä hetkellä valmisteluja vielä jatketaan ja järjestäjien joukossa uskotaan jonkin sortin ihmeparanemiseen. Tällä hetkellä kokoontumiskielto on voimassa toukokuun puoliväliin saakka.

Erityisen tuskaisia hetkiä vietetään Savonlinnassa. Oopperajuhlat on Suomen suurin ja kansainvälisesti tärkein festivaali. Se kestää koko heinäkuun, neljä viikkoa.

Savonlinnan tilanne todella vakava

– Ja jos ajatellaan koko seutukuntaa, kyse on kymmenien miljoonien tappioista. Nyt puhutaan todella vakavasta tilanteesta.

Oopperan heinäkuu on Savonlinnan matkailun, ravintoloiden ja kauppojen huikea piikki.

– Nyt seuraamme tilannetta miltei joka päivä. Meillä on hyvät yhteydet opetus- ja kulttuuriministeriöön. Huhtikuun lopulla meidän on päätettävä asia.

Strandholm myöntää, että ensi kesä on tappiollinen joka tapauksessa. Lippujen ennakkomyynti on loppunut tyystin, eikä normaalia tasoa enää saavuteta. Ei vaikka voitaisiinkin julistaa, että Olavinlinnassa raikuu tänäkin kesänä.

Rockfestivaalit samassa sumussa

– Olemme yhdistys eikä meillä ole vakituisia työntekijöitä. Riski peruutuksesta on niin suuri, että meille oli edullisempaa tehdä päätös jo nyt. Järjestelyjen jatkaminen tuli vain koko ajan kalliimmaksi, kertoo festivaalijohtaja Miikka Porkka.

Niemelä kertoo samoin, että huhtikuun ajan voidaan odottaa, sitten on päätettävä. Artistien sopimuksia olisi paljon helpompaa purkaa, kun selkänojana on viranomaismääräys.

– Olisihan se yksiselitteistä päättää festivaalin perumisesta, jos määräys jatkuu ja tapahtumat on kielletty. Ei siinä sitten tarvitse artistin kanssa neuvotella, miksi sopimus puretaan. Se on force majoure.

Artistit alkavat perua myös itse

Niemelä on pari päivää sitten neuvottelut muiden eurooppalaisten kollegojen kanssa. Uhkana on myös se, että esiintyjät alkavat peruuttaa kiertueitaan, joiden yksi keikkapaikka olisi Suomi.

Monessa Euroopan maassa tautitilanne on pahempi kuin meillä. Briteissä on jo peruttu isot Glastonburyn ja Isle of Wightin festivaalit. Tanskan Roskilde sinnittelee vielä ilman peruutusilmoitusta.