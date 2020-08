Yleisötilaisuuksien turvaväliohjeet yhä ristiriidassa, aluehallintovirastot sallisivat omat seurueet toisin kuin THL – Tavastian Merimaa ihmeissään: Mitä tarkoittaa seurue?

Aluehallintovirastojen ohjeiden mukaan yhdestä kahteen metrin turvaetäisyyttä on pidettävä joko osallistujien tai seurueiden välillä – omat seurueet siis olisivat sallittuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan katsovat ohjeistuksessaan , että yhdestä kahteen metriä tarkoittaa yksittäisten ihmisten välistä etäisyyttä.

– Me yritämme pitää kaikkien keskistä turvaväliä, mutta mitä sitten tarkoittaa seurue. Syntyykö se kotona, Narinkkatorilla vai täällä narikassa? Jos kaksi suhteessa olevaa vaikka halaa toisiaan, ei me voida siihen puuttua, miettii toimitusjohtaja Juhani Merimaa.

Jos oikein innostuu rockista, saa jammata hillitysti

Juhani Merimaan mielestä koronarajoitukset sinällään ovat hyvä asia, sillä asiakkaiden on luotettava tilaisuuksien turvallisuuteen. Tavastialle otetaan sisään noin 200 ihmistä, mikä on neljäsosa normaalista. Hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Lisäksi alueita on eristetty kaitein ja nauhoin.