Kommentti: Vähätelty olympiakisa porisee kuumana – miljonääritähdet järjestävät huiman näytöksen

Se on luonnollista, kahdestakin syystä. Kaikki maailman parhaat – varsinkin iso liuta yhdysvaltalaisia – eivät ole paikalla maakiintiöiden takia. Lisäksi lajissa on muun muassa neljä major-turnausta, joista vanhinta – The Openia – on käyty vuodesta 1860 lähtien. Golf on nyt viiden renkaan kisojen virallisena lajina kolmatta kertaa. Näiden seikkojen takia turnausta on vähätelty.