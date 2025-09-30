Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi tänään suden kanta-arvion, jonka mukaan Suomen susikanta on vahvassa kasvussa. Kanta-arvion mukaan susien määrä on lisääntynyt erityisesti Lounais-Suomessa.

Susimäärä on lisääntynyt Suomen lounaiskolkassa, koska siellä on ruokaa.

– Lounais-Suomen suuri susikanta on mahdollinen sen takia, että siellä on äärimmäisen hyvä ravintotilanne. Sudelle kelpaavaa hirveä on runsaasti ja pieniä hirvieläimiä, metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa, erittäin runsaasti saatavilla, toteaa erikoistutkija Katja Holmala Luonnonvarakeskuksesta.

Susien määrä on kasvanut erityisesti Lounais-Suomessa.MTV

Varsinkin runsasta valkohäntäpeurakantaa on pidetty yhtenä syynä siihen, että sudet viihtyvät Lounais-Suomessa.

– Se varmasti selittää osaltaan susikannan kasvua. Ravintotilanne vaikuttaa ensimmäiseksi pentujen määrään. Meillä on Lounais-Suomessa ollut tähän asti suurimmat susipentueet. Vaikka hirvi on suden ykkösravinto Pohjoismaissa, Lounais-Suomessa voisi jopa esittää kysymyksen ja tutkia, ovatko siellä pienet hirvieläimet ja valkohäntäpeurat vielä tärkeämpiä, miettii Holmala.

Entistä pienempiä reviirejä

Hyvän ravintotilanteen takia Lounais-Suomeen on syntynyt uusia entistä pienempiä susireviirejä.

– Valtaosa uusien reviirien perustajista on siltä alueelta kotoisin ja reviirejä on syntynyt yksilön syntymäreviirin kanssa päällekkäin. Sukulaisten suosiminen mahdollistaa sen, että jälkeläisille annetaan tilaa, koska ravintotilanne sallii sen. Meillä on reviirejä, joista on nyt tullut kaksi reviiriä. Susien tarvitseman reviirin koko on pienentynyt ja tämä mahdollistaa, että yhä enemmän susia pakkautuu samalle pinta-alalle, pohtii Holmala.

Suomen susikannan kasvuun on useita syitä. Hyvän ravintotilanteen lisäksi kanta-arviossa käytettävän aineiston kattavuus on parantunut runsaan DNA- ja havaintoaineiston myötä.

– Nyt on ollut poikkeuksellisen hyvät aineistot käytössä tälle kanta-arviolle, mikä tarkoittaa, että olemme valtaosan reviireistä kyenneet havainnoimaan sen turvin. Viime vuonna meillä oli aika paljon aukkoja havaintoaineistossa, kertoo Holmala.