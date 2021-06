Hyvä pentutuotto ja ravintotilanne kasvattivat susien määrää Suomessa jopa 30 prosenttia – täällä ovat Suomen susilaumojen reviirit

Susia on Suomessa noin 30 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 300 sutta ja 35 susilaumaa. Susien runsastumisen syynä on hyvä pentutuotto ja ravintotilanne. Eniten susireviirejä on Länsi-Suomessa. Luken mukaan Suomen susikanta kasvaa edelleen.