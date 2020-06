Susilla hyvä pentuvuosi Suomessa: määrä kasvanut joillakin kymmenillä – Suomessa riittää uusia reviirejä susien vallattavaksi melko hyvin

– Susi on reviirieläin, joten niiden määrä voi kasvaa vain levittäytymällä uusille alueille, sanoo Luken erikoistutkija Samu Mäntyniemi.

– Kun populaation koko on rajallinen, niin tällaista ilmiötä on helpommin. Suurissa populaatioissa, kuten Venäjällä, tällaista ei niin tapahdu, selvittää Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

Läntisen Suomen susimäärä kasvaa

Susilaumojen kokonaismääräksi arvioitiin tänä keväänä 30, minkä lisäksi pennuttomia susipareja on arviolta 17. Laskentamallin mukaan on 90-prosenttisen varmaa, että laumoja on 27–33.