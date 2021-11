Susijengin jättävä Henrik Dettmann avaa päätöksensä syitä – "Minulle oli itsestäänselvää"

Dettmann kertoi Helsingin Sanomille astuvansa syrjään Susijengin päävalmentajan paikalta kesällä 2022. 63-vuotias konkariluotsi myöntää, että nyt toteen pantu ajatus on pyörinyt mielen sopukoissa jo pitkään.

– Kyllä päätöstä on hauduteltu monta vuotta. Jo edellisten EM-kisojen jälkeen rupesin miettimään, että jossain vaiheessa on päästettävä nuoret valloilleen. Kun EM-kisapaikka varmistui, minulle oli itsestäänselvää, että seuraavat kisat kuuluvat jo seuraavalle sukupolvelle, Dettmann toteaa MTV Urheilulle.

Susijengi pelaa syksyllä 2022 koripallon EM-kisoissa, mutta tuolloin vuodesta 2004 yhtäjaksoisesti Susijengiä luotsannutta Dettmannia ei enää Suomen penkin takana nähdä. Miksi päätös astua sivuun syntyi juuri nyt? Dettmannilla on asiaan selvä vastaus.

– Sen takia, että olemme menossa ensi kesänä kisoihin, jossa meillä on selvästi edessä kisat, jotka pelataan nuoremmalla joukkueella kuin edelliset kisat. Siellä on ollut sukupolvi ja uusi sykli käynnistymässä. Ne itse kisat ovat valmentajalle niin huikea kokemuksen ja oppimisen paikka. Se oppi pitää nyt antaa seuraavalle sukupolvelle, Dettmann perustelee.

– Olen ollut etuoikeutettu ja olen saanut käydä toistakymmentä kisaa tässä urani aikana. Nyt on varmistettava se, että se kokemus, mikä siitä syntyy, on myös tulevaisuudessa suomalaisen koripallon käytössä.

Dettmann myöntää, että häntä on vaikea pitää sivussa koripallosaleilta. Susijengin päävalmentajaksi hyppäävä Lassi Tuovi saa konkarilta kuitenkin täyden työrauhan.

– Kyllä minua varmaan siellä salilla näkyy. Uskon, ettei minua sieltä pois pysty pitämään. Se on selvä asia, että kun on uusi valmentaja, niin on hänen aikansa. Hän saa juuri sen työrauhan, minkä hän haluaa, Dettmann painottaa.