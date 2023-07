Susijengin valmennustiimin NBA-vahvistus kehuu vuolaasti Lassi Tuovia – "Hän on erinomainen"

30-vuotias jenkkiluotsi tietää tarkalleen, mitä hän haluaa tuoda Susijengin valmennukseen. Se on juuri sitä, mitä päävalmentaja Tuovi Sheldonilta haluaakin.

– Olen ylpeä siitä, että saamme erilaista näkemystä meidän valmennukseemme. Se on aina rikkaus, Tuovi komppaa.

– Vietän paljon aikaa Laurin kanssa. Hän yksi niistä kavereista, joiden kanssa teen töitä päivittäin, joten Lauri tuntee jo olonsa mukavaksi kanssani. Luulen, että hän (Tuovi) halusi näyttää Jazzille, minkälainen ohjelma täällä maajoukkueessa on, ja kuinka iso rooli Laurilla on molemmissa organisaatioissa, Sheldon toteaa.

Sheldon on ehtinyt lyhyessä ajassa jo vaikuttua päävalmentaja Tuovin taidoista. Mukavan vastaanoton niin pelaajilta kuin valmentajiltakin saanut Sheldon kehuu vuolaasti aisapariaan Tuovia.

– Hän on erinomainen kommunikoija ja hänellä on hyvät välit pelaajiin. Hän pysäyttää harjoituksen tarvittaessa selittääkseen lisää. Kommunikointi valmennukselle ja pelaajille on todella hyvää. Hän tuo myös hienoa energiaa, mikä asettaa riman koko joukkueelle.