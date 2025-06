Karuja lukuja: Huuhkajat romahti lippuluukulla – "Emme ole tyytyväisiä"

Huuhkajien lipunmyynti MM-karsintojen tuleviin Hollanti- ja Puola-kotiotteluihin on ollut totuttua huomattavasti hiljaisempaa. Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen tunnustaa, että varsinkin kiinnostus Puola-matsia kohtaan on ollut pettymys.

Visiitti Huuhkajien lippukaupassa maanantaina aamupäivällä paljasti, että tulevan lauantain Hollanti-peliin ja ensi viikon tiistain Puola-otteluun on yhteensä vielä yli 20 000 lippua vapaana. Ottelut pelataan Olympiastadionilla.

Palloliiton markkinointipäälliköllä Mikko Laitisella on tarjota tarkkoja lukuja: Hollanti-peliin on myyty noin 25 000 tikettiä, kun Puola-pelin kohdalla lukema on vain noin 14 000 eli alle puolet Olympiastadionin kapasiteetista.

– Emme ole Puola-pelin lipunmyyntitilanteeseen tyytyväisiä. Odotimme toki enemmän. Tässä on toki vielä viikko aikaa. Katsotaan, mihin se (katsojamäärä) kehittyy, Laitinen toteaa MTV Urheilulle toivoen loppukiriä lippuluukuilla.

– Hollanti-pelin osalta 25 000 on ihan ok tässä kohtaa. Toivomme tietysti kovasti, että peli myy loppuun.

Muutos esimerkiksi kahden vuoden takaiseen EM-karsintahuumaan on silmiinpistävä. Tuolloin Huuhkajat veti Olympiastadionille täydet tuvat, yli 32 000 katsojaa, jopa Sloveniaa ja San Marinoa vastaan, ja Tanska-peli oli lähes loppuunmyyty jo kolme kuukautta ennen ottelua.

– Koemme, että lippukysyntä on tällä hetkellä kovinta, mitä se on koskaan ollut, Laitinen iloitsi MTV Urheilulle kesäkuussa 2023.

Myös Huuhkajien Tanska-ottelu syyskuussa 2023 oli yleisömenestys.

Nyt tilanne on toinen. Yksi iso syy on varmasti maajoukkueen pelillinen alho. Markku Kanervan menestyksekäs päävalmentajakausi päättyi tulokselliseen sukellukseen ja potkuihin, eikä Huuhkajat ole vakuuttanut ainakaan vielä uuden käskijän Jacob Friisin alaisuudessa.

– Ottelutapahtumien lipunmyyntiin vaikuttaa todella moni asia. Uskon, että yleisellä taloustilanteella on vaikutusta. Puola-pelin kohdalla jonkin verran myös sillä, että Pikkuhuuhkajien EM-kisoihin on lähdössä tuhansia suomalaisia kannustamaan, mikä on upea asia, Laitinen taustoittaa.

– Totta kai katselemme kriittisesti omaa markkinointitoimintaamme, että olisimmeko voineet tehdä jotain enemmän tai paremmin.

Tulevien ottelujen suhteen Palloliitto etenee normaaleilla markkinointikeinoillaan.

– Teemme kaikki mahdolliset asiat. Olemme niin linjanneet, että kunnioitamme lipun jo ostaneita, joten emme lähde tekemään mitään isoja julkisia alennuskampanjoita. Se ei oikein kuulu meidän taktiikkaamme, Laitinen kertoo.

Yksi yleisöä karkottava tekijä saattaa olla myös ottelun alkamisajankohta. Sekä Hollanti- että Puola-ottelu starttaa kello 21.45. Laitisen mukaan Palloliitto anoo käytännössä aina kotipelin myöhäisen ajankohdan muuttamista kello 19:ään.

– Alkamismuutoksen hyväksyy tai ei hyväksy (Euroopan jalkapalloliitto) UEFA. Muutokseen tarvitaan koti- ja vierasjoukkueen televisio-oikeuksien omistajien lupa sekä vierasjoukkueen jalkapalloliiton lupa. Yleensä muutosta ei tapahdu, koska vierasjoukkueen tv-oikeuksien omistaja ei anna siihen lupaa.

Suomi avasi MM-karsinnat viime maaliskuussa nihkeällä Malta-vierasvoitolla ja jäi sitten vierastasapeliin Liettuan kanssa. Hollanti avaa omat karsintansa Suomi-ottelussa, ja Puola johtaa G-lohkoa puhtaalla saldolla kahdesta pelaamastaan matsista.

