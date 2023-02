Susijengin 18-vuotias huippulupaus antoi näyttöjä NBA-kykyjenetsijöille Lauri Markkasen silmien alla – "Oikealla tiellä ollaan"

Paikalla oli myös Susijengin 18-vuotias lahjakkuus Miro Little, joka osallistui huippulupauksille tarkoitettuun Basketball Without Borders -leirille.

– Tosi mahtavaa ja tosi siistiä. Tulee kiitollinen olo, että tänne on saanut kutsun ja päässyt näyttämään NBA-skouttien ja -joukkueiden edessä, mihin pystyy ja mitä osaa tehdä parhaiten, Little summaa tuntemuksiaan MTV Urheilulle.

– (Opin) pelaamaan kovaa. Ihan sama, minkälainen tilanne tai minkälaisesta tilanteesta tulet. Täällä on ihmisiä ympäri maailmaa, ja jokainen tulee erilaisesta elämäntilanteesta myös. Pitää vain antaa kaikkesi joka kerta, kun pääset kentälle, Little pohtii.

Nuoresta iästään huolimatta Little on onnistunut valtaamaan jo väkevästi jalansijaa Susijengin miehistöstä. Nuori lahjakkuus väläytti potentiaaliaan loppukesän EM-kisoissa. Hienot peliesitykset antoivat Littlelle lisämotivaatiota unelmien tavoitteluun.

Tällä kaudella Little on pelannut Yhdysvalloissa lukiokoripalloa. Yhdysvalloissa Little on saanut totutella vaihtuviin olosuhteisiin, sillä suomalaislupauksen mukaan pelikenttien koot vaihtelevat pelipaikan mukaan.