Lauri Markkasen otteet Susijengissä avasivat NBA-luotsin silmät – "Se loi mallin meillekin"

Hardy oli lauantaina seuraamassa Susijengin harjoituksia, kun joukkue valmistautui sunnuntaina pelattavaan Japani-otteluun.

Yksi kysymys nousi nopeasti kaikkien huulille. Mitä NBA-joukkueen päävalmentaja tekee Japanissa ja Susijengin harjoituksissa?

– Halusimme tulla tänne katsomaan meidän jätkien MM-otteluita. Tämä on meille hyvä mahdollisuus tukea heitä, kun he edustavat heidän maitaan. On todella siistiä nähdä heidät tässä ympäristössä pelaamassa ylpeydellä maansa puolesta, Hardy kertoo MTV Urheilulle.

Susijengin ykköstähtenä käynnissä olevissa MM-kisoissa loistaa kukapa muukaan kuin Lauri Markkanen. Sama mies loistaa myös Utahissa.

Markkanen siirtyi Jazz-paitaan vuosi sitten, kun Cleveland Cavaliers kauppasi hänet Utahiin. Siirtohetkellä Markkanen loisti Susijengin riveissä EM-kisoissa ja suomalaisen huima vire kantoi aina NBA-parketille asti.

Hardy myöntää, että Markkasen vahvat EM-kisaotteet tekivät suomalaisen NBA-roolituksen helpoksi, sillä Markkanen näytti Susijengissä, millaisessa roolissa hänestä saa eniten irti.

– Lauri on erityinen pelaaja ja ihminen. Hän oli viimeksi EM-kisoissa, kun treidi varmistui. Muistan soittaneeni hänelle keskellä yötä ja hän vielä selvitteli kaikkea päässään. Kun katsoi hänen otteitaan viime vuonna Suomen paidassa, se todella loi mallin meillekin. Koimme, että meidän tehtävämme on auttaa häntä, mutta pysyä myös poissa hänen tieltään. Hän on erittäin hyvä pelaaja, emmekä halunneet laittaa häntä laatikkoon, Hardy kertoo.

Viime vuoden EM-kisat antoivat Markkasen johdolla Utahin valmennusjohdolle tärkeän opetuksen siitä, että maajoukkuepelit voivat hyvinkin antaa osviittaa siitä, millaisessa roolissa eri pelaajat voivatkaan parhaimmillaan loistaa.

– Tämä on meille hyvä mahdollisuus oppia lisää pelaajistamme heidän pelatessaan erilaisessa ympäristössä, Hardy kertoo.

Utah Jazz ja Susijengi ovat tehneet viime aikoina useampaankin otteeseen yhteistyötä. Jazzin apuvalmentajana toimiva Sean Sheldon liittyi Susijengin valmennustiimiin MM-kisojen ajaksi.

Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi on puolestaan auttanut Utahin valmennusta NBA:n kesäliigassa. Yhteistyön keskiössä on Lauri Markkanen, joka on tärkeä pelaajille molemmille joukkueille.

– Olemme muodostaneet hienon suhteen Lassin, hänen valmennustiiminsä ja koko suomalaisen koripalloyhteisön kanssa. Lauri on todella tärkeä meille kaikille, joten toivotamme heidät aina tervetulleeksi Utahiin, Hardy kertoo.

Tuovi on tehnyt lyhyessä ajassa suuren vaikutuksen Hardyyn.

– Tutustuimme Lassiin viime vuonna. Hän on todella välkky valmentaja, jolta opin todella paljon. Oli hieno mahdollisuus tehdä tavallaan vaihto. Hän halusi tulla kesäliigaan ja auttoi meitä paljon täällä. Ja halusimme antaa Sheldonille mahdollisuuden täällä.