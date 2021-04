Uhkaako tämä videolle tallentunut susi koiraa tai ulkoiluttajaa? Näin asiantuntijat arvioivat Haminassa kuvatun suden käytöstä

Luonnonvarakeskuksen suurpetoasiantuntija Ilpo Kojolan mukaan yksittäisten susien käyttäytyminen ja niiden todelliset aikomukset ovat aika pitkälle arvailun varassa. Hän yhtyy kuitenkin aiempaan arvioon siitä, että kyseessä on luultavasti ollut nuori yksilö.

– Susi on selvästikin ollut kiinnostunut koirasta, ja halusi tehdä sen kanssa tuttavuutta. Se, että sudella oli häntä koipien välissä viittaa luultavasti siihen, että susi samanaikaisesti pelkäsi läsnäolevaa ihmistä.

"Koiraa tulee suojella"

– Yksin liikkunut susi etsi luultavasti itsellensä seuraa. Koira on kuitenkin polveutunut sudesta sen verran kauas, että lajien käyttäytymismalleissa on selkeitä eroja.

"Lähtökohtaisesti ei ole vaarallinen"

– Ihminen on käyttäytymisen evoluutiossa sen verran kehittynyt laji, että susi vaistoaa ihmisen olevan vaarallinen, eikä sen myötä tulkitse ihmistä saaliseläimeksi.

– Jos susi on käynyt ihmisen päälle, kyseessä on hyvin usein ollut lapsi, ja silloin suden ravitsemustila on ollut erittäin heikko.