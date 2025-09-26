Valtaosa hyvinvointialueista ei ole purkanut leikkausjonojaan viranomaisen määräyksen mukaisesti.
Valvira on vaatinut hyvinvointialueita purkamaan jonot niin, että potilaat pääsisivät erikoissairaanhoitoon lain vaatimassa alle puolen vuoden odotuksella. Määräys esitettiin 14 hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle. Vain kaksi alueista onnistui jonojensa kuntoon laittamisessa vaaditussa vuodessa.
Elo–syyskuun vaihteessa kaikista erikoissairaanhoitoa odottaneista potilaista 17 prosenttia joutui odottamaan laittomat yli 6 kuukautta. Erot Suomen sisällä ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa yli puoli vuotta jonottaneita oli 40 prosenttia.