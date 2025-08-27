Sairaalat valmiina auttamaan Gazan lapsia – hoitojonot eivät ongelma

Yliopistolliset sairaalat vakuuttavat, että Suomessa voitaisiin hoitaa lapsia Gazasta vaarantamatta suomalaislasten hoitoa.

Kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa oltaisiin valmiita vastaanottamaan lapsipotilaita Gazasta, mikäli valtioneuvosto tekisi päätöksen asiasta ja pyyntö Gazan lapsien hoitoon tulisi.

Hoitojonot eivät olisi ongelma lapsipotilaiden kohdalla, sairaalat vakuuttavat MTV Uutisille.

Viimeksi maanantaina pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi haluavansa selvittää, olisiko palestiinalaisia lapsia mahdollista tuoda sairaalahoitoon Suomeen.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on julistanut virallisesti nälänhädän Gazassa.AFP / Lehtikuva

RKP kannattaa asian selvittämistä, mutta muut hallituspuolueet ovat suhtautuneet ehdotukseen kriittisesti.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi viestipalvelu X:ssä asiaa kriittisesti.

– Niin kauan kun maa on korviaan myöten veloissa ja omien kansalaisten palvelut sakkaa, me emme voi hyvesignaloida ja haihatella joka paikassa, hän kirjoitti.

Myös entinen elinkeinoministeri ja nykyinen kansanedustaja Wille Rydman (ps.) totesi, että hoitojonot ovat ”tarpeeksi pitkät”.

– Juu kiitos ei. Meillä on ihan tarpeeksi pitkät hoitojonot jo ihan kotoperäisestikin. Jonon ohi ei tarvita nyt mitään kokoomuksen ulkomaisia kutsuvieraita, Rydman kirjoitti X:ssä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) haluaa selvityksen, voisiko palestiinalaisia lapsia mahdollista tuoda sairaalahoitoon Suomeen.Lehtikuva

Hoitojonot eivät ole ongelma

Kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa ollaan valmiita ottamaan lapsipotilaita Gazasta, jos valtioneuvosto niin linjaa ja pyyntö tulee.

Sairaaloiden mukaan hoitojonot eivät ole lapsipotilaiden kohdalla niin pitkät, ettei lapsipotilaita voisi ottaa.

Turun yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo, että sairaalaan voisi tuoda yksittäisiä potilaita kerrallaan.

– Osaamista ja kapasiteettia on laaja-alaisesti. Hoitojonot eivät ole lasten sairaalahoidossa tällä hetkellä niin pitkät, että se olisi merkittävä peruste olla ottamatta lapsipotilaita, jos tällainen linjaus tehtäisiin, Pietilä sanoo.

HUS-yhtymällä olisi myös valmiutta korkeintaan 10 lapsen hoitamiseen yhtä aikaa Uudessa lastensairaalassa vaarantamatta suomalaisten lapsipotilaiden hoitoa.

– Tämä pienehkö määrä potilaita voidaan ottaa vaarantamatta suomalaisten lapsipotilaiden hoitoa, vastaa HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Husissa voitaisiin hoitaa yhtäaikaisesti maksimissaan 10 lapsipotilasta ulkomailta vaarantamatta suomalaislasten hoitoa.

OYS:in lasten ja naisten osaamiskeskuksen vs. johtaja Jarmo Salo sanoo, että vastaanotettavien potilaiden mahdollinen määrä riippuu ajankohtaisesta tilanteesta ja tarvittavan hoidon laadusta.

Leikkausjonot eivät estäisi potilaiden vastaanottoa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

– Nykyiset lasten leikkausjonot eivät sinänsä estä leikkausta vaativien potilaiden vastaanottoa. Kuormituksessa on merkittävää vaihtelua, Salo sanoo.

Myös Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen yliopistollinen sairaala olisi valmis ”kantamaan yhteiskunnallisen ja eettisen vastuunsa” ja ottamaan vastaan Gazan lapsia, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Taysin alueella ei ole Rainesalon mukaan lastentautien osalta hoitotakuussa haasteita, eli hoito saataisiin järjestettyä lääketieteellisen tarpeen mukaan.

Tays on myös valmis ottamaan vastaan lapsipotilaita ulkomailta, jos valtioneuvosto niin linjaa.All Over Press

Myös Pohjois-Savon hyvinvointialueelta kerrotaan, että alueella olisi valmiutta lapsipotilaiden hoitoon.

– Mikäli tähän järjestelyyn päädytään kansallisesti, niin yksittäisiä potilaita voidaan ottaa kuormitustilanne huomioiden, vastaa Lasten ja nuorten keskuksen vastaava ylilääkäri Jarkko Kirjavainen.