Hovioikeuden mukaan Hus oli menetellyt työnantajana huolellisesti ja huolehtinut kätilöiden työturvallisuudesta lakien mukaisesti.

Helsingin hovioikeus hylkäsi perjantaina kolmen kätilön kanteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää Husia vastaan.

Kätilöt olivat työskennelleet Helsingin Kätilöopiston sairaalassa, joka suljettiin vuonna 2017 sisäilmaongelmien vuoksi. Heillä oli todettu ammattiastma, jonka todennäköiseksi pääasialliseksi aiheuttajaksi oli arvioitu sairaalan olosuhteet.

Kätilöt hakivat Husilta korvauksia sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista ja sairastumisesta.

Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin ratkaissut asian kätilöiden eduksi ja määrännyt Husin maksamaan kullekin heistä tilapäisestä haitasta 7 500 euroa. Lisäksi Hus tuomittiin maksamaan heille korvauksia pysyvästä haitasta, jonka suuruus vaihteli noin 5 000 eurosta noin 10 000 euroon.

Sairastuminen johtui sairaalan olosuhteista

Helsingin hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä siitä, että kätilöiden sairastuminen ja oireilu oli ollut syy-yhteydessä Kätilöopiston olosuhteisiin, erityisesti sairaalassa havaittuihin kosteus- ja mikrobivaurioihin.

Hovioikeus kuitenkin katsoi käräjäoikeudesta poiketen, että Hus oli saanut tiedon Kätilöopiston työntekijöiden laajamittaisesta ja tavanomaisesta poikenneesta oireilusta vasta keväällä 2016. Sen jälkeen Hus oli tilannut ulkopuoliselta asiantuntijayritykseltä laajan selvityksen, jonka tulosten perusteella sairaala oli päätetty sulkea syksyllä 2017.

– Ennen selvityksen tulosten julkaisemista Husin tekemät tutkimukset, korjaukset ja muut toimenpiteet Kätilöopiston sairaalassa olivat hovioikeuden arvion mukaan olleet asianmukaisia, laajuudeltaan riittäviä ja oikea-aikaisia. Johtopäätöksenään hovioikeus katsoi, että Hus oli menetellyt työnantajana huolellisesti ja huolehtinut kantajien työturvallisuudesta työturvallisuuslain ja työsopimuslain mukaisesti, hovioikeus sanoi ratkaisuista annetussa tiedotteessa.