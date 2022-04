Supo seuraa Venäjä-mielisten suunnittelemaa voitonpäivän autokulkuetta

Viranomaisten käsityksen mukaan autokulkueen on määrä kulkea halki pääkaupunkiseudun, Hyvinkäältä Vantaalle.

Järjestäjäksi kerrotulla yhdistyksellä on Facebookissa vain alle 100 seuraajaa. Twitterissä yhdistystä seuraa vielä harvempi.

Tapahtuma kiinnostaa myös Supoa

Suojelupoliisi on viime viikkojen aikana varoitellut äänekkäästi Venäjän informaatio-operaatioista sekä haluista vaikuttaa esimerkiksi Suomen Nato-keskusteluun. Supo on painottanut, että Venäjä on tällä hetkellä Suomen kansallisen turvallisuuden uhka numero yksi.