Autokulkue juhlii Venäjän voitonpäivää Uudellamaalla – HS: Kulkue lähtenyt liikkeelle Porvoosta

Poliisi ei kerro kulkueen reittiä eikä ajankohtaa. Perusteena on poliisin mukaan se, että sosiaalisessa mediassa on uhkailtu kulkueeseen osallistuvia. Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että Venäjä-mielisten osallistujien kulkue päätyisi Helsinkiin.