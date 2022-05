Poliisi: Venäjä-mielisten autokulkue voi jäädä toteutumatta

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola kertoo, että poliisille annettu etukäteisilmoitus autokulkueesta on peruttu. Järjestäjät pohtivat Porolan mukaan, tullaanko koko tapahtumaa järjestämään.

– Nyt on kaikki auki – järjestävätkö ollenkaan, mitä järjestävät ja milloin järjestävät. Sen verran tuntuu herättäneen tämä tapahtuma mielenkiintoa julkisuudessa ja järjestävä taho on saanut uhkailuja, että he miettivät asiaa.