SM-liigan alkukauden iloisimpiin yllättäjiin lukeutuva Rami Määttä jatkaa Ässissä kaksivuotisella sopimuksella.

Ässät vahvisti puolustajan jatkosopimuksen lauantaina. Määttä on avannut kauden tekemällä kahdeksassa ottelussa 2+4=6 pistettä.

23-vuotias Määttä pitää hallussaan erikoista liigaennätystä vietettyään ensimmäiset 176 otteluaan ilman ainuttakaan maalia. Tällä kaudella Määttä on noussut merkittävään rooliin Ässissä.

– Hän on iso pelaaja Ässille, ja iso patasydän. Tosi hieno juttu, että hän halusi jatkaa täällä kaksi seuraavaa kautta, porilaisseuran urheilujohtaja Jarno Kultanen kehuu pelaajaa MTV Urheilulle.

Määttä on nostamassa itseään pelaajana uudelle tasolle. Kysyntää olisi todennäköisesti jo isommissakin ympyröissä, mutta oululaislähtöinen puolustaja haluaa jatkaa Porissa.

– Koen, että minulla on täällä todella hyvin asiat. Ässissä on todella hyvät puitteet menestyä, ja vielä pystyy ottamaan seuraavia steppejä uralla. Koen, että pystyn täältä suoraan siirtymään ulkomaille. En tarvitse siihen välttämättä ”isompaa liigaseuraa”, Määttä toteaa.

Kuuntele Kultasen ja Määtän koko haastattelu ylälaidan videolta.

Määttä valittiin yleisöäänestyksellä SM-liigan syyskuun pelaajaksi.