HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen uskoo tähtipelaajansa Jori Lehterän olevan tovin pois joukkueen vahvuudesta.

HIFK koki perjantaina hurjan löylytyksen hävittyään vierasjäällä sarjakärki JYPille 0–6. Samalla joukkue menetti ykköstähtensä Jori Lehterän, joka loukkaantui jo avauserässä.

– Hänellä taisi aloitustilanteessa kaveri kaatua päälle. Ei ole varmaan ihan hetkeen käytettävissä, Jokinen totesi.

Aloitusväännössä JYPin Jere Lassila putosi polvilleen jäähän. Lehterän jalka jäi vastustajan alle.

JYP-päävalmentaja Petri Matikainen oli tapauksesta pahoillaan. HIFK:lla on jo ennestään poissa pitkä lista nimiä.

– IFK oli kyllä hyvä ensimmäisessä erässä. Minusta vähän tuntuu, että kun Lehterä tipahti tuosta, niin se vähän masensi ehkä IFK:n pelaajia. Niitä on aika pirusti pois, että voimia vaan OJ:lle siinä, Matikainen sanoi.

Jokinen yhtyi näkemykseen, että HIFK hukkasi 0–1-tappiolla ollessaan punaisen langan Lehterän loukkaantumisen myötä.

– No siltä se näytti. Kyllä meillä jänne katkesi. Se ei saisi katketa.

– Meillä on aika paljon kaveria sairastuvalla, ja tämä on kuitenkin nyt monelle pelaajalle elämänsä tilaisuus laittaa IFK:n paita päälle ja pelata miesten pelejä. Meidän tehtävämme tietysti koutseina on yrittää auttaa pelaajia tulla valmiimmaksi. Paljon on töitä vielä edessä.

