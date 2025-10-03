Porin Ässien puolustaja Rami Määttä on valittu SM-liigan syyskuun parhaaksi pelaajaksi. Määttä sai yleisöäänestyksessä 37 prosenttia äänistä.
Määttä on pelannut tehokkaan alkukauden Ässien takalinjoilla. 23-vuotias puolustaja on kerännyt seitsemässä ottelussa tehot 2+4, joilla on puolustajien pistepörssissä neljäntenä.
Määttä oli syyskuussa koko sarjan tehopörssin ykkönen lukemalla +10.
Määtän nousua puolustajien piste-eliittiin voi pitää yllätyksenä.
Määttä pelasi SM-liiga-uransa ensimmäiset 176 ottelua tekemättä ainoatakaan maalia. Lukemalla Määttä pitää hallussaan SM-liigan ennätystä suurimmalla määrällä maalittomia otteluita uran alusta lukien.
Uransa avausmaalin hän iski toissa kaudella, ja nakutti viime kaudella Ässien takalinjoilla jo tehot 2+15. Uusi kausi on nostamassa puolustajaa uudelle tasolle.
Määttä jätti kuukauden pelaaja -äänestyksessä taakseen piste- ja maalipörssissä säkenöivät Tapparan Joachim Blichfeldin (33 prosenttia äänistä) ja JYPin Leevi Tukiaisen (30 prosenttia äänistä).
Määttä saa palkintonsa 10. lokakuuta pelattavan Ässät–Tappara-ottelun yhteydessä.