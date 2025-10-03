Ässien maalivahti Jan Bednarin temput suututtivat HPK:n pelaajat perjantain SM-liigakohtaamisessa.
Maali siirtyi Bednarin varusteista päätöserässä kaksi kertaa tilanteissa, joissa HPK:lla oli saumat tasoittaa peli 3–3:een.
Kumpikaan maalin siirtäminen ei johtanut Ässien jäähyyn. Toista tutkittiin videolta, mutta maalin nähtiin siirtyneen pois paikaltaan luonnollisesti. HPK:n pelaajat protestoivat tilanteita kovaa.
Molemmat kuohuttaneet tilanteet ovat katsottavissa jutun videolta.
Ässät voitti 4–2. Porilaisten Jan-Mikael Järvinen iski kahdesti. Runkosarjassa hän on viettänyt kahden maalin iltaa viimeksi 18. tammikuuta 2019. Runkosarjapisteeet ovat 566 ottelussa nyt 79+263=342.
HPK:ta kausina 2022–24 edustanut Miro Karjalainen pelasi syksyn ensimmäisen ottelunsa, mutta nyt Ässien paidassa. Seitsemänneksi puolustajaksi merkattu kaksimetrinen ja satakiloinen Karjalainen aloitti kauden 13 sekuntia vajaat kaksi minuuttia kestäneellä alivoimavaihdolla.
Karjalainen blokkasi avauserän alussa alivoimalla Kristian Vesalaisen laukauksen tyhjän maalin edestä. Myöhemmin Karjalainen taklasi HPK:n kultakypärän Cameron Wrightin Ässien vaihtoaitioon.
5:59Ässät kellisti HPK:n Hämeenlinnassa.