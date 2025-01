Mikko Rantanen teki historiaa – jopa Selänne ja Gretzky jäivät taakse

Mikko Rantanen siirtyy Colorado Avalanchesta Carolina Hurricanesiin. Siirron myötä suomalainen tekee historiaa NHL:ssä.

Tällä kaudella 49 ottelussa tehopisteet 25+39=64 tehnyt Rantanen on yksi viidestä kesken kauden kaupatusta pelaajasta, jolla pistekeskiarvo on vähintään 1,3 pistettä per peli. Muut pelaajat ovat Bernie Nicholls, John Cullen, Teemu Selänne ja Wayne Gretzky.

Historiallisen siirrosta tekee se, että Rantanen on myös viides kesken kauden kaupattu pelaaja, joka on yltänyt kahtena edellisenä kautena sataan tehopisteeseen. Tähän kerhoon Selänne ja Gretzky eivät ole yltäneet. Samaan temppuun Rantasen kanssa yltäneet ovat Mark Recchi, Adam Oates, Jimmy Carson ja Phil Esposito.

Rantanen ylsi kymmenen kauden aikana Coloradossa 619 runkosarjaottelussa 681 tehopisteeseen. Colorado-ajanjaksoon mahtui muun muassa sata ylivoimamaalia. Tällä lukemalla Rantanen on Coloradon kaikkien aikojen pörssissä viidentenä.