Nathan MacKinnon nimitti itsensä NHL:n "alipalkatuimmaksi" – Mikko Rantasen tutkapari toivoo jatkosopimusta Coloradoon

– Haluaisin saada sopimuksen tehtyä, se ei ole salaisuus. Ajattelen paljon tulevaisuuttani ja tavoitteenani on olla "Av" koko elämäni, MacKinnon sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan viime viikonloppuna liigan mediatapahtumassa.

MacKinnonin seitsemän vuoden sopimus on arvoltaan 44,1 miljoonaa dollaria. Hintalappu on ollut Avalanchelle todella mieluinen, sillä kanadalaishyökkääjä on kuulunut jo vuosien ajan liigan ehdottomaan hyökkääjäeliittiin.