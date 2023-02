Supertähti Harry Styles täytti vuosia – näin maailman suosituimpiin lukeutuva artisti on muuttunut

Maailman suosituimpiin artisteihin lukeutuva Harry Styles juhlii syntymäpäiväänsä 1. helmikuuta, jolloin artisti täyttää 29 vuotta. Tällainen on ollut hänen matkansa maailmanlaajuiseen suursuosioon!

Styles aloitti uransa vuonna 2010 X-Factor -ohjelman kautta. Hän osallistui kilpailuun sooloartistina, mutta ohjelman myötä hänestä tuli osa poikabändi One Direction yhdessä Zayn Malikin, Liam Paynen, Niall Horanin ja Louis Tomlinsonin kanssa.

One Direction jäi määrittelemättömälle tauolle vuonna 2016, jonka jälkeen yhtyeen jäsenet ovat luoneet omia soolouriaan. Hajoamisen jälkeen myös Styles on toteuttanut omaa visiotaan sooloartistina, jonka myötä artisti on ponnahtanut todelliseen maailmanmaineeseen.

Sittemmin Styles on rikkonut lukuisia ennätyksiä. Artistin As it was -kappale on soinut radioissa ympäri maailmaa julkaisustaan lähtien. Kyseinen kappale rikkoi niin ikään ennätyksen ollessaan 15 viikon ajan Yhdysvaltojen Billboard-listan ykkösenä. Musiikkiuransa lisäksi hän on toiminut näyttelijänä ja mallina. Stylesiä kuvaillaan usein tyyli-ikoniksi, joka rikkoo perinteisiä sukupuolistereotypioita.

Maailman halutuimpiin poikamiehiin kuuluvan Stylesin rakkauselämä on ollut yleisön kiinnostuksen kohteena. Hänet on yhdistetty muun muassa näyttelijä-ohjaaja Olivia Wildeen, jonka kanssa rakkauden kerrotaan roihahtaneen Stylesin tähdittämässä Don’t Worry Darling -elokuvan kuvauksissa. Sittemmin suhde on kuitenkin kariutunut.