Harry Styles: Ero!

– Harry ja Taylor ovat lopettaneet suhteensa. He kävivät läpi vaikean vaiheen Japanin-matkansa jälkeen ja ottavat aikaa erillään, The Sunin lähde sanoo.

One Direction jäi määrittelemättömälle tauolle vuonna 2016, jonka jälkeen yhtyeen jäsenet ovat luoneet omia soolouriaan. Styles on tänä päivänä yksi maailman suosituimmista artisteista.

Russell puolestaan on tähdittänyt lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. Hänet tunnetaan muun muassa elokuvista Bones and All, Waves, Escape Room ja Escape Room: No Way Out sekä tv-sarjasta Matkalla avaruuteen.