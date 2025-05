Yllättävä supertähti häkellytti paavi ensiesiintymisen yleisössä: "Eipä tainnut paavi tietää"

Somekansa villiintyi, kun popin supertähti Harry Styles bongattiin Vatikaanista seuraamasta konklaavia ja paavi Leon ensiesiintymistä.

Uusi paavi valittiin Vatikaanissa torstaina 8. toukokuuta, ja kardinaalit valitsivat konklaavissa pääsiäisenä menehtyneen paavi Franciskuksen seuraajaksi yhdysvaltalaisen Robert Francis Prevostin, joka valitsi paavinimekseen Leo XIV.

Sekä konklaavia että paavin ensiesiintymistä varten Vatikaanin Pietarinaukio täyttyi tuhansista ihmisistä. Yksi heistä oli varsin yllättäen fanien bongaama brittiläinen popin supertähti Harry Styles.

Styles piti yleisössä hyvin matalaa profiilia, ja hänellä oli yllään aurinkolasit, sininen takki sekä harmaa "Techno is My Boyfriend" -tekstillä koristeltu lippis.

Artistista Pietarinaukiolla napattu kuva on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin Peoplen mukaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Somekansa on odotettavasti tästä riemastunut.

– Eipä tainnut paavi tietää vilkuttavansa Harry Stylesille, eräs X:n käyttäjä muun muassa toteaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Harry Styles on elellyt enemmän poissa parrasvaloista sen jälkeen, kun hän sai päätökseen mittavan Love on Tour -kiertueensa vuonna 2023. Edellisen levynsä Harry's House Styles on julkaissut vuonna 2022. Albumi toi Stylesille muun muassa vuonna 2023 vuoden albumin Grammy-palkinnon.

Päätettyään kiertueensa Styles on muutoin matkustanut maailmalla, ja hän osallistui taannoin muun muassa Tokion maratoniin.

Styles tuli alkujaan tunnetuksi One Direction -poikabändin jäsenenä.

