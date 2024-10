Liam Paynesta tuli maailmankuulu laulaja vain 16-vuotiaana – tällainen oli hänen uransa

One Direction sijoittui X Factor -kilpailussa kolmanneksi, ja kilpailun jälkeen yhtye solmi levytyssopimuksen Simon Cowellin levy-yhtiön kanssa. Viisikko julkaisi esikoissinglensä What Makes You Beautiful vuonna 2011, ja hieman tämän jälkeen päivänvalon näki sen esikoisalbumi Up All Night.