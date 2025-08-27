Supertähdille työskentelevä Alex Komulainen: "Kyllä sitä rahaa pyörii äärettömän paljon esimerkiksi jenkeissä"

Tanssija Alex Komulainen luo uraa Los Angelesissa.

Alex Komulainen on luonut useiden vuosien ajan uraa tanssijana ja koreografina Los Angelesissa. Vuonna 2024 Komulainen nähtiin kolumbialaisartisti J Baldvinin tanssijana Coachella-jättifestivaaleilla. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa The Weekndille, sekä David Guettalle. Kuluneena kesänä Komulainen on kiertänyt poptähti Keshan taustajoukoissa.

Komulainen vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa äitinsä Anitra Ahtolan kanssa kertomassa urastaan Yhdysvalloissa.

– Losissa isoimmat kaupallisen alan työt menevät agenttitoimistojen kautta. Keshan kiertueelle tuli muun muassa audition-pyyntö. Koe-esiintyminen meni hienosti ja hän itse piti minusta sen verran, että kutsui kiertueelle, Komulainen avaa kesätyötään.

Komulaisen äiti Anitra Ahtola kertoo tienneensä jo Alexin ollessa lapsi, että pojasta tulee taiteilija.

– Hän on ihan mieletön tähti ja tiesin, että hän tulee loistamaan ulkomailla. Sitä on ollut ihana seurata ja olen pyrkinyt kannustamaan, Ahtola kertoo

– Tuen kaikessa sen minkä äitinä pystyn, hän lisää.

Komulainen kertoo usein kuulleensa, ettei tanssilla voi ansaita elantoaan, mutta toteaa sen olevan mahdollista Yhdysvalloissa.

– Suomen mittapuulla ajatellaan, että se ei ole kannattavaa, eikä tanssilla voi vaurastua, mutta kyllä sitä rahaa pyörii äärettömän paljon esimerkiksi jenkeissä.

