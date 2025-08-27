Supertähdille työskentelevä Alex Komulainen: "Kyllä sitä rahaa pyörii äärettömän paljon esimerkiksi jenkeissä"

8:19imgVideo: Alex Komulainen vieraili äitinsä Anitra Ahtolan kanssa Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa urastaan Lo Angelesissa
Julkaistu 27.08.2025 18:38
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Tanssija Alex Komulainen luo uraa Los Angelesissa.

Alex Komulainen on luonut useiden vuosien ajan uraa tanssijana ja koreografina Los Angelesissa. Vuonna 2024 Komulainen nähtiin kolumbialaisartisti J Baldvinin tanssijana Coachella-jättifestivaaleilla. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa The Weekndille, sekä David Guettalle. Kuluneena kesänä Komulainen on kiertänyt poptähti Keshan taustajoukoissa. 

Komulainen vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa äitinsä Anitra Ahtolan kanssa kertomassa urastaan Yhdysvalloissa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

– Losissa isoimmat kaupallisen alan työt menevät agenttitoimistojen kautta. Keshan kiertueelle tuli muun muassa audition-pyyntö. Koe-esiintyminen meni hienosti ja hän itse piti minusta sen verran, että kutsui kiertueelle, Komulainen avaa kesätyötään.

Lue myös: Los Angelesissa uraa luova tanssija Alex Komulainen pääsi supertähden kiertueelle: ”En voi uskoa tätä”

Komulaisen äiti Anitra Ahtola kertoo tienneensä jo Alexin ollessa lapsi, että pojasta tulee taiteilija.

– Hän on ihan mieletön tähti ja tiesin, että hän tulee loistamaan ulkomailla. Sitä on ollut ihana seurata ja olen pyrkinyt kannustamaan, Ahtola kertoo 

– Tuen kaikessa sen minkä äitinä pystyn, hän lisää.

Komulainen kertoo usein kuulleensa, ettei tanssilla voi ansaita elantoaan, mutta toteaa sen olevan mahdollista Yhdysvalloissa.

– Suomen mittapuulla ajatellaan, että se ei ole kannattavaa, eikä tanssilla voi vaurastua, mutta kyllä sitä rahaa pyörii äärettömän paljon esimerkiksi jenkeissä. 

Pitääkö lähteä ulkomaille, jos haluaa menestyä tanssijana ja mitä se vaatii? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Lue myös: Alex Komulainen kieltäytyi työtarjouksesta Los Angelesissa päästäkseen Linnan juhliin: "Minulle oli aivan selkeää, että tulen tänne"

Lisää aiheesta:

Los Angelesissa uraa luova tanssija Alex Komulainen pääsi supertähden kiertueelle: "En voi uskoa tätä"Alex Komulainen kieltäytyi työtarjouksesta Los Angelesissa päästäkseen Linnan juhliin: "Minulle oli aivan selkeää, että tulen tänne"Tällainen on Alex Komulaisen rohkea asu Linnan juhlissa: Kutsu sai supertähtien parissa tanssivan suomalaisen sanattomaksiSuomalainen Alex, 24, valittiin supertähti J Balvinin tanssijaksi Coachella-jättifestareille – näin kaikki tapahtuiAnitra Ahtolan poika luo tanssijan uraa Los Angelesissa – sai ryhmällään MM-kultaaMaailmalla uraa takova Joalin, 16, suuntaa tähteyteen: "Haluaisin mennä suoraan artistin elämään"
Seurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Seurapiirit