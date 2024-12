Tanssija Alex Komulainen luo menestyksekästä uraa Yhdysvalloissa.

Tanssija ja tanssinopettaja Alex Komulainen, 24, saapui juhlistamaan itsenäisyyspäivää Linnan juhliin. Kansainvälistä uraa luova ja Los Angelesissa asuva tanssija kertoi MTV Uutisille, että kutsu Presidentinlinnaan tuli hänelle "aivan puskista".

– Olen superhäkeltynyt ja todella kiitollinen siitä. Itse asiassa minua ei ole koko päivänä jännittänyt. Olen ollut innoissani ja otettu. Perhe ja kaverini ovat kyselleet, jännittääkö, ja olen vastannut, että ei oikeastaan. Ei ole paineita. Täällä ollaan vaan nauttimassa, Komulainen sanoi MTV Uutisten haastattelussa Linnan juhlissa.

Tanssijalla oli yllään Jimi Vainin suunnittelema ja Casuksen toteuttama frakki, joka on valmistettu kokonaan poistotekstiileistä.

– Taideteos, jos minulta kysytän, hän sanoi.

Alex Komulainen ja tämän Linnan juhlien puvun suunnittelija Jimi Vain sovituksessa.

Komulainen opettaa tanssia Millenium Dance Complex -tanssistudiossa, joka on yksi maailman tunnetuimmista. Hän on myös työskennellyt erilaisille supertähdille, muun muassa The Weekndille, David Guettalle. Keväällä hän esiintyi yhdysvaltalaisilla Coachella-jättifestivaaleilla latinotähti J Balvinin taustatanssijana.

Katsoessaan nyt taaksepäin ja reflektoidessaan kokemaansa Komulainen kokee vuoden 2024 olleen hänelle kovin kiireinen, mutta antaneen myös valtavasti.

– Olen todella kiitollinen kaikista työtilaisuuksista, joita minulle on Los Angelesin päässä tullut. On hirveän häkeltynyt olo. Tietysti, kun menee asiasta toiseen, ei ehkä ehdi niin paljon miettiä ja prosessoida asioita kerralla. Nyt vuoden lopussa tämän (Linnan juhlien kutsun) tultua istahdin alas, ja olen aika monet onnenkyyneleet tirauttanut.

Komulaisen mukaan kevään työkeikka J Balvinin taustatanssijana Coachellassa poiki hänelle paljon uusia työtarjouksia.

– Näitä juhlia varten jouduin itseasiassa kieltäytymään yhdestä mainoksesta Los Angelesissa. Mutta minulle oli aivan selkeää, että tulen tänne, tuli sitten mikä tahansa muu niin sanottu este tai tilaisuus. Koen, että tämän kutsun saaminen on niin suuri kunnia, etten olisi voinut jättää tulematta.