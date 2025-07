Los Angelesissa uraa luova tanssija Alex Komulainen pääsi supertähden kiertueelle: "En voi uskoa tätä"

Suomalaistanssija pääsi töihin yhdysvaltalaistähden kiertueelle.

Suomalainen tanssija Alex Komulainen on kiinnitetty yhdysvaltalaisartisti Keshan taustatanssijaksi. Komulainen kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Kesha aloitti Tits Out -nimisen kiertueensa 1. heinäkuuta Utahista. Keshan suurimpia hittejä ovat vuonna 2009 julkaistu Tik Tok, sekä Blah Blah Blah. Vuonna 2024 artisti julkaisi Joyride-kappaleen, joka nousi useiden maiden hittilistoille.

Komulainen julkaisi kahden kuvan ja kahden videopätkän postauksen Instagramissaan.

– Ensi-ilta. Tits Out -kiertue Keshan kanssa. Tällä hetkellä voin vain sanoa, etten usko tätä todeksi, Komulainen kirjoittaa postauksensa yhteyteen ja kiittää Keshaa mahdollisuudesta.

Monet Komulaisen seuraajat kommentoivat tanssijan postausta. Muun muassa hänen äitinsä Anitra Ahtola hehkuttaa poikaansa.

– Rakas sä oot stara. Niin käsittämättömän upeeta, Ahtola kirjoittaa.

– Sinä, laulaja Sara Siipola kommentoi napakasti kera sydänemojein.

– Kova, imitaattori Jarkko Tamminen kirjoittaa.

Alex Komulainen on luonut useiden vuosien ajan uraa tanssijana ja koreografina Los Angelesissa. Hän kertoi MTV Uutisille vuonna 2023, että on päässyt pitkälle luottamalla intuitioon ja kutsumukseen. Hän kertoi, että matka huipulle on ollut haastava, mutta palkitseva.

– Losissa taitoa on loputtomasti. Tietenkin siihen vaikuttaa se, että kuka ja milloin pääsee jonon ohi jossakin mielessä, mutta olen tehnyt töitä vuosikymmeniä. Koen, ettei se ole tuuria vaan enemmänkin tarkoitus, Komulainen analysoi tuolloin.

Vuonna 2024 Komulainen nähtiin kolumbialaisartisti J Baldvinin tanssijana Coachella-jättifestivaaleilla. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa The Weekndille, sekä David Guettalle.

Komulainen on tanssinut aina pikkulapsesta saakka. Hän aloitti tanssiharrastuksen noin yhden-kahden vanhana äitinsä, missi ja yrittäjä Anitra Ahtolan perustamassa Tanssikoulu DCA:ssa. Hän on kilpaillut nuoresta saakka tanssin parissa. Komulaisen isä on yrittäjä Jari Komulainen.