Juhlien asullaan 24-vuotias Komulainen haluaa osoittaa, miten moninaisesti myös miehet voivat pukeutua.

Los Angelesissa asuva tanssija, 24-vuotias Alex Komulainen oli juuri laskeutunut lentokoneella Las Vegasiin, kun hänen äitinsä soitti videopuhelun Komulaiselle.

– Äiti (tanssikouluyrittäjä ja ex-missi Anitra Ahtola) kysyi minulta mystisesti, että haluatko nähdä viestin vai luenko viestin sinulle ääneen. Vastasin, että lue vaan. Kun minulle selvisi, että äiti lukee minulle presidentin kutsua Linnan juhliin, laitoin käteni suuni eteen enkä pystynyt sanomaan mitään. Olin täysin sanaton, Komulainen kuvailee STT:n haastattelussa.

Valmistaudu Linnan juhliin ja seuraa juhlahumua erikoislähetyksissä Klo 17–19 Valmiina Linnan juhliin -erikoislähetys Katri Utulan ja Katja Lintusen juontamana. Klo 19–22 Juhlatunnelmaa ja mielenkiintoisia vieraita suorana Presidentinlinnasta. Lähetyksiä voi seurata suorana MTV Uutisten verkkosivuilla ja Katsomossa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Komulainen kokee nähneensä jo paljon. Hän opettaa viikoittain tanssia Millenium Dance Complex -tanssistudiossa, joka on yksi maailmaan tunnetuimmista. Lisäksi Komulainen on tanssinut muun muassa The Weekndin ja David Quettan kanssa sekä esiintynyt Coachella-festivaaleilla J Balvinin taustatanssijana.

Komulainen saapui Los Angelesiin elokuussa 2021. Vasta tänä vuonna hän on pystynyt painottamaan myös muuta elämää töiden ohella.

– Ensimmäiset 2,5 vuoden aikana otin minkä tahansa keikan ja työtilaisuuden vastaan, jotta pääsisin sisälle viihdebisnekseen. Töitä tuli perkele tehtyä, Komulainen sanoo.

Kun haastattelussa tulee puheeksi Linnan juhlien kutsun merkitys Komulaiselle, hän miettii pitkään vastaustaan. Vastatessaan Komulaisen ääni kuulostaa liikuttuneelta.

– On uskomatonta tuntea tällainen kotimaan kannustus.

Hän sanoo, että aina kaikki eivät ole ymmärtäneet hänen intohimoaan tanssiin.

– Kouluissa esimerkiksi helposti kiusataan, jos poikana poikkea normista, ja minulle välillä naurettiin ja tekemisiäni epäiltiin. En antanut sen vaikuttaa mihinkään, ja nyt saan työlleni tällaisen tunnustuksen, Komulainen sanoo.

Asu erottuu joukosta

Komulainen aikoo juhlia Linnassa suomalaisen VAIN-merkin kuluttajapoistotekstiileistä valmistetussa frakissa, joka on tehty Komulaiselle mittatilaustyönä.

Komulainen kertoo lapsena vaikuttuneensa, kun näki televisiossa rohkeasti pukeutuneita miehiä. Nyt hän haluaa itse käyttää tilaisuuden hyväksi ja asullaan osoittaa, miten moninaisesti myös miehet voivat pukeutua.

– Pysymme etiketissä, mutta suunnittelijan kanssa haluamme samalla erottua joukosta ja edustaa jotakin, joka poikkeaa totutuista normeista, Komulainen sanoo.

Linnan juhliin kutsuttu tanssija ja koreografi Alex Komulainen ja puvun suunnittelija Jimi Vain sovittavat pukua Komulaiselle.

Vaikka Komulainen on muuttanut Los Angelesiin jäädäkseen, kertoo hän edelleen käyvänsä muutaman kerran vuodessa Suomessa.

– Suomi on minulle hengähtämisen ja juurtumisen paikka.

Entä miltä suomalainen yhteiskunta Los Angelesissa työskentelevässä Komulaiselle näyttäytyy?

– Kyllä Suomessa monet asiat ovat hirveän hyvin, ja siellä ihmisten oma ääni kuuluu, Komulainen sanoo.